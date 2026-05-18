《駐京專電》國稅總局：全國離境退稅商店增至1.4萬家，為去年同期3.2倍

內地今日發布《關於加力優化離境退稅措施擴大入境消費的通知》，在去年出台的《關於進一步優化離境退稅政策擴大入境消費的通知》基礎上優化升級。國新辦今日下午舉行新聞發布會，介紹加力優化離境退稅措施擴大入境消費有關情況。國家稅務總局貨物和勞務稅司司長謝文在會上表示，自2025年4月國家出台了一系列優化離境退稅政策和服務措施以來，離境退稅辦理人數同比增長了367%，退稅商品銷售額和退稅額同比增長90%；截止目前，全國離境退稅商店增至1.4萬家，為去年同期的3.2倍。



他並介紹，一年來，離境退稅政策取得了新的成效。在釋放政策效應擴大消費方面，將「起退點」由單筆消費額500元（人民幣．下同）降至200元，將現金方式的退稅額度從1萬元提高到2萬元。一年來，這項政策新增退稅8.4萬筆。同時，稅務部門大力推行「即買即退」方式，即旅客購買商品後當場就可以獲得現金退稅，有利於再消費。一年來，「即買即退」辦理人數同比增長12.9倍，退稅商品的銷售額和退稅額同比增長了9.3倍。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》