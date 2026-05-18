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AH股新聞

18/05/2026 16:10

《駐京專電》商務部：安排20億元支持15個試點城市建設國際化消費環境

　　內地今日發布《關於加力優化離境退稅措施擴大入境消費的通知》（離境退稅2.0版政策），在去年出台的《關於進一步優化離境退稅政策擴大入境消費的通知》基礎上優化升級。國新辦今日下午舉行新聞發布會，介紹加力優化離境退稅措施擴大入境消費有關情況。會上，商務部市場運行和消費促進司司長楊沐表示，商務部會同財政部安排了20億元資金，支持15個試點城市開展國際化消費環境建設。

　　在談及近期在社交網絡上頗受關注的「成為中國人」(Being Chinese)等話題時，楊沐表示，總體看，中國的入境消費正在從過去由旅遊觀光為主轉向深度體驗的新階段。下一步，商務部將繼續抓好三方面的工作，持續擴大入境消費。一是抓供給提升。加強本土品牌培育，打造更多的國貨精品。同時，通過「購在中國」和「出口中國」聯動，發揮進博會、消博會等展會平台作用，擴大優質消費品進口。

　　二是抓場景打造。就是商務部會同財政部安排20億元資金支持15個試點城市開展國際化消費環境建設，各個城市都將打造一批特色鮮明、場景創新的項目，相信這不僅會更好地滿足中國人民的美好生活需要，也會吸引更多的外國朋友到訪中國。

　　三是抓環境優化。落實落細離境退稅2.0版政策，持續提升支付便利化水平，完善多語種標識，打造更加友好的國際消費環境。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》

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