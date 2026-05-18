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AH股新聞

18/05/2026 16:33

《駐京專電》商務部：支持在展會設離境退稅服務專區，打造展會退稅平台

　　內地今日發布《關於加力優化離境退稅措施擴大入境消費的通知》（離境退稅2.0版政策），國新辦今日下午舉行新聞發布會，介紹加力優化離境退稅措施擴大入境消費有關情況。商務部副部長盛秋平介紹，這次推出的離境退稅2.0版政策，是在去年政策基礎上的「升級版」。為了給來中國參加進博會、廣交會、消博會等重大展會的展商、客商，提供購物和退稅便利，將支持在展會設立離境退稅服務專區，打造展會退稅服務平台。

　　此外，他表示，針對當前退稅商店覆蓋率還不夠高的情況，2.0版政策提出，鼓勵更多具備條件的商店備案成為退稅商店，科學優化商店布局。將充分發揮國際消費中心城市和國際化消費環境建設試點城市的示範引領作用，支持各地遴選一批境外旅客較多的重點商圈、景區、市場、口岸，實現重點場所退稅商店基本全覆蓋。

*推行退稅無紙化辦理*

　　他並表示，2.0版政策提出推行退稅無紙化辦理。海關、代理機構輸入旅客身份信息後，系統將自動調取退稅申請單和發票信息，不再要求必須提供紙質單據。習慣使用紙質辦理的，仍可繼續使用。這條措施和小額抽檢措施，將從今年的7月1日起正式實施。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》

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