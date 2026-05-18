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AH股新聞

18/05/2026 17:39

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
兆易創新(603986)3444.69
瀾起科技(688008)3435.87
海光信息(688041)2453.45
中天科技(600522)2269.33
工業富聯(601138)2159.37
佰維存儲(688525)2011.94
中微公司(688012)1967.58
寒武紀(688256)1920.99
長電科技(600584)1701.03
貴州茅台(600519)1661.67
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)7560.82
新易盛(300502)4973.73
寧德時代(300750)4072.70
立訊精密(002475)3966.28
北方華創(002371)3710.60
天孚通信(300394)3423.27
陽光電源(300274)2575.72
東山精密(002384)2238.21
江波龍(301308)1916.79
德明利(001309)1833.76

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社18日專訊》

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