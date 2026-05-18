《港滬深通》港股總市值48.4萬億元，滬深104.7萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(15日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:

香港交易所 上海交易所 深圳交易所 主板 創業板 A股 B股 A股 B股 上市公司

(家) 2411 307 1704 41 2891 38 H股總數

(隻) 463 15 - - - - 上市非H股內

地企業(隻) 1060 57 - - - - 上市證券

(隻) 17547 308 - - - - 總市值

(億元) 482805 732 549104 1071 496919 386 流通市值

(億元) - - 527055 744 425055 385 平均PE

(倍) 13.39 31.34 14.46 10.97 34.12 9.85 成交

百萬元 325526 2090366 1826440

註:香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。《經濟通通訊社18日專訊》