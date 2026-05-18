《港滬深通》港股總市值48.4萬億元，滬深104.7萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(15日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
|香港交易所
|上海交易所
|深圳交易所
|主板
|創業板
|A股
|B股
|A股
|B股
|上市公司
(家)
|2411
|307
|1704
|41
|2891
|38
|H股總數
(隻)
|463
|15
|-
|-
|-
|-
|上市非H股內
地企業(隻)
|1060
|57
|-
|-
|-
|-
|上市證券
(隻)
|17547
|308
|-
|-
|-
|-
|總市值
(億元)
|482805
|732
|549104
|1071
|496919
|386
|流通市值
(億元)
|-
|-
|527055
|744
|425055
|385
|平均PE
(倍)
|13.39
|31.34
|14.46
|10.97
|34.12
|9.85
|成交
百萬元
|325526
|2090366
|1826440
《經濟通通訊社18日專訊》
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