《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平就推動哲學社會科學高質量發展作指示

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平就推動哲學社會科學高質量發展作出重要指示

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國家主席習近平近日就推動哲學社會科學高質量發展作出重要指示指出，加快構建中國哲學社會科學自主知識體系，更好回答中國之問、世界之問、人民之問、時代之問，努力開創哲學社會科學高質量發展新局面，為中國式現代化建設貢獻更多智慧和力量。



習近平同俄羅斯總統普京分別向第十屆中俄博覽會致賀信

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5月17日，國家主席習近平同俄羅斯總統普京分別向第十屆中俄博覽會致賀信。習近平指出，希望兩國各界以本屆博覽會為契機，發揮中俄毗鄰和互補優勢，深化全方位務實合作，更好促進兩國經濟社會發展，為推動中俄新時代全面戰略協作伙伴關系行穩致遠作出新貢獻。



公募REITs獲批五周年：拓寬邊界豐富內涵，提升服務實體經濟質效

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2021年5月17日，首批9隻公募REITs獲證監會准予註冊批復，這一標志性事件正式拉開中國公募REITs發展大幕，讓這一資本市場創新工具從藍圖變為現實。





《上海證券報》



習近平就推動哲學社會科學高質量發展作出重要指示

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國家主席習近平近日就推動哲學社會科學高質量發展作出重要指示指出，加快構建中國哲學社會科學自主知識體系。



逾60家上市公司披露擴產或大額投資計劃

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2026年開年以來，A股上市公司接連披露大額擴產與年度投資計劃。《上海證券報》記者梳理發現，新能源、AI算力產業鏈以及半導體，是本輪擴產最為集中的幾大方向。現金流充裕的龍頭企業更多使用自有資金，定向增發則成為硬科技企業的主要融資渠道。



從增量擴張轉向存量提質增效，城市更新錨定「煥新圖景」

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從增量擴張轉向存量提質增效，城市更新「十五五」規劃即將出爐，城市更新將錨定「煥新圖景」，相關工作也將進入提速階段。5月15日召開的國務院常務會議審議通過《城市更新「十五五」規劃》，提出要把城市更新擺在突出位置。





《證券時報》



習近平就推動哲學社會科學高質量發展作出重要指示

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國家主席習近平近日就推動哲學社會科學高質量發展作出重要指示指出，加快構建中國哲學社會科學自主知識體系。



從「專業對口」到「跨界複合」：AI重塑企業用人新邏輯

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提起人工智能，很多人第一印象是滿屏代碼、精密機器人，默認它是只有頂尖理工人才才能入局的前沿賽道。然而，現實圖景正在悄然改變：傳統3C行業銷售轉型提供智能康復解決方案，社會學研究生跨界入局具身智能企業做新媒體運營……一個個鮮活案例證明，隨著AI應用場景加速拓展，傳統專業背景人才正迎來全新就業空間。



三代義烏商戶，不變的「興商內核」

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地處浙江中部的義烏，不靠海、不沿邊，靠實干，成為了創業就業的熱土。數據顯示，入駐義烏全球數貿中心的商戶中，「商二代」、「創二代」等新生代佔比已達52%。這些新一代創業者，踏著前輩的足跡並不斷跳出前輩的視角與路徑，重塑著義烏市場的氣質與內核。