《鍾之日記》內房汽車弱，恒指兩連跌

5月18日，香港天氣：微雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



環球債息大幅攀升，美股上周五（15日）顯著受壓，恒指今早低開過百點。內地4月經濟數據全面低於預期，影響投資氣氛，港股盤中曾多次跌穿俗稱牛熊線的250天線，科網股普遍走弱，電訊股逆市上漲。恒指最終收報25675點，跌287點或1.1%，連跌兩個交易日，主板成交錄得2927億元。



*滬綜指三連跌，兩市成交跌破3萬億*



滬綜指繼續走弱，已連跌三日，今日收低0.09%報4131.53點，深成指也跌0.2%，創業板指軟0.36%。成交萎縮，滬深兩市全日交易額約2.89萬億元人民幣，跌破3萬億元人民幣水平，較上一個交易日縮量4345億元人民幣或13%。



4月規模以上工業增加值同比增長4.1%，遠低於預期的5.9%，創逾兩年半新低；社會消費品零售總額同比增長僅0.2%，創近三年半最低。首4月固定資產投資同比下降1.6%，為年內首次轉負。分析人士指，4月差過預期的經濟數據表明，二季度經濟增長將放緩。雖然強勁的一季度經濟表現和出口韌性意味著中國仍有望實現其增長目標，但4月數據惡化突顯了經濟存在下行風險，這應被視為一個警示訊號，即可能仍需加碼刺激政策以穩定國內經濟。



從板塊來看，今日化纖、農牧及房地產明顯回調。油氣股則逆勢走強，中油工程(滬:600339)漲停。中東局勢仍有不確定性，避險情緒升溫，布蘭特原油報每桶111.34美元，上漲1.9%；美國原油報每桶107.84美元，漲2.3%。



*4月房產數據不樂觀，內房多數走軟*



內地首4月房地產開發投資額及商品房銷售額紛紛跌逾一成，拖累今日內房股集體走軟。龍湖(00960)挫近7.8%，中國金茂(00817)跌7.5%，建發國際(01908)收低6.2%，越秀地產(00123)跌5.6%，萬科(02202)軟4.9%，潤地(01109)跌4.7%。



國家統計局今日公布，1-4月份，全國房地產開發投資23969億元人民幣，同比下降13.7%；其中，住宅投資18464億元人民幣，下降13.1%，顯示投資端持續疲弱。銷售方面，首4月新建商品房銷售面積25258萬平方米，同比降10.2%；其中住宅銷售面積下降12.2%；首4月新建商品房銷售額錄23000億元人民幣，下降14.6%，降幅收窄2.1個百分點；其中住宅銷售額下降15.7%。



樓價方面，《路透》根據國家統計局數據測算，4月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌3.5%，跌幅為11個月最大；環比下降0.1%，跌幅為一年最小。



國家統計局城市司統計師王中華解讀稱，4月份70個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格環比上漲，二、三線城市環比降幅收窄或與上月相同；新建商品住宅銷售價格環比上漲或持平城市個數比上月增加。不過，多數市場機構對全面復甦仍持審慎態度，因庫存高企、人口結構轉變及經濟動能趨緩等深層矛盾短期難以化解，弱線城市去化壓力猶存，市場整體築底或仍需時日。



投資研究機構晨星股票分析員張峻菲認為，未來幾個月房地產市場的各項數據仍會比較疲軟，不過高線城市的銷售和房價在政策利好下，可能更快企穩反彈。一線城市二手房成交量有增長，但供應過剩導致價格同比跌幅較大，預計還需要一至兩年才能整體築底回升。



*理想新車降價拖累股價，汽車股承壓*



理想汽車(02015)全新一代L9於上周五（15日）正式上市，共推出兩款車型。其中，Ultra版售價45.98萬元人民幣，Livis版售價50.98萬元人民幣，較預售價下調5萬元人民幣。理想今日股價大幅下跌，收挫14.2%，報64.9元，為表現最差藍籌。



摩根士丹利發表研究報告指，作為今年首個重要發布，新款L9對於理想重奪銷售動力至關重要。預計L9的月銷量將超越去年平均水平，有助於支撐公司的利潤率及短期股價表現。惟六座SUV市場競爭熾熱，市場對執行失誤的容忍度極低。該行給予理想「增持」評級，H股目標價83元。



花旗則指，L9 Livis版最終定價較預售價大幅下調，雖然看似驚喜，但其實際性價比僅與同級對手看齊，並非遊戲規則改變者。預期L9 Livis月銷量將達到1000輛，至於L9 Ultra版與Livis版有5萬元人民幣的價差，定價整體中性，預期月銷量將達到4000輛。該行給予理想H股目標價72.7元，維持「中性」評級。



另一邊廂，零跑汽車(09863)因首季業績遜色，今日收跌7.8%，報41.68元。根據業績報告，零跑期內銷量約11萬輛，按年增長25.8%，收入108.2億元人民幣，按年增8%，主要得益於整車及備件交付量的增加；然而，虧損擴大逾2倍至3.9億元人民幣，毛利率9.4%，按年跌5.5個百分點，主因毛利總額的下降及費用開支的增加。



受累於兩大車企股價重挫，其他汽車股同樣受壓，比亞迪(01211)跌2.7%，報93.8元，該股連跌2日，累計跌幅約4.5%；吉利汽車(00175)挫4.8%，報20.58元；長城汽車(02333)跌3.9%，廣汽集團(02238)跌2.6%。



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