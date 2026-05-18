《Ａ股動向》五糧液承諾回購至多100億元股份，兌現去年度至少200億元分紅

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五糧液(深:000858)今日召開2026年第一次臨時股東大會，會上審議通過《關於以集中競價交易方式回購公司股份的議案》《2025年度利潤分配方案》等議案。五糧液承諾將於12個月內完成實施80億元（人民幣．下同）至100億元股票回購；在兩個月內將2025年度分紅資金劃入股東帳戶，嚴格兌現2025年度不低於200億元的分紅承諾。



五糧液還表示，將適時啟動編制新一輪未來三年股東回報規劃（2027-2029年）。數據顯示，2025年度分紅實施後，五糧液上市至今分紅總額將達到1363.94億元，是上市募集資金額38億元的近36倍。



*五糧液：短期波動不影響企業發展根基*



會上，公司副董事長、總經理華濤以「三個沒有變、兩個穩健」概述五糧液經營基本面，強調短期波動不影響公司發展根基。「兩個穩健」方面，一是終端動銷保持穩健，一季度進貨終端同比增長60%，消費者開箱率達70%，累計動銷1.4萬噸，較近兩年平均水平增長17%。二是財務指標總體穩健，截至2026年一季度末，公司貨幣資金1243億元，未分配利潤785億元，無任何有息負債，資金儲備充裕。



華濤強調，五糧液的品質根基、品牌勢能、市場底盤沒有變。公司擁有3733家經銷商、1763家專賣店、超10萬個核心終端，渠道布局層級完善、廠商合作成熟穩定、線上線下協同發力，消費者運營體系持續完善，市場基本盤堅實穩固。



五糧液今日收跌1.5%，報85.57元；股價已連續下跌七個交易日，累計跌幅逾7%。

《經濟通通訊社18日專訊》