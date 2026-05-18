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AH股新聞

18/05/2026 09:16

《中國要聞》市監總局明確34項重點工作，促進民營經濟發展壯大

　　市場監管總局近日印發《市場監管部門促進民營經濟發展壯大2026年工作要點》，提出34項重點工作任務，堅持監管規範與促進發展並重，持續營造公平競爭環境、創新監管治理方式、提升發展服務能力，通過優化環境、落地舉措與強化支持，助力民營經濟實現高質量增長。

*善公平競爭法律制度體系，深入整治「內捲式」競爭*

　　文件提出，在強化民營經濟法治政策保障方面，完善公平競爭法律制度體系與涉企收費監管制度，豐富信用激勵手段與技貿強企措施，強化促進個體工商戶發展政策供給，築牢法治根基。

　　在維護公平競爭市場秩序方面，縱深推進全國統一大市場建設，強化反壟斷合規宣傳和指導，深入整治「內捲式」競爭，通過監管手段遏制因惡性低價競爭、同質化擴張引發的市場失序，為各類經營主體營造公平的營商環境。

　　在提升監管執法效能方面，探索非現場、無接觸式、掃碼入企等新型監管模式，提高行政執法公正文明水平，加大重點領域整治力度，優化治理能力。

　　在增強服務民營經濟發展能力方面，深化個體工商戶分型分類精準幫扶，持續打造「信用+服務」品牌，強化質量基礎設施支撐，從技術支持層面助力民營企業向高質量方向發展。
《經濟通通訊社18日專訊》

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