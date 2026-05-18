《打擊貪腐》湖北原省長王曉東涉嚴重違紀違法受查，曾被批抗疫不力

中央紀委國家監委網站17日發布消息稱，十四屆全國政協常委、農業和農村委員會副主任王曉東涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。王曉東曾在新冠疫情期間任湖北省省長，至2021年5月卸任。



公開簡歷顯示，王曉東現年66歲，江西贛州信豐人，曾先後在江西省、貴州省、湖北省任職，擔任過貴州省委常委、副省長，湖北省省長等職；2021年5月轉任十三屆全國政協農業和農村委員會副主任，並在2023年3月全國政協換屆後擔任全國政協常委、農業和農村委員會副主任，直至被查。



王曉東在任湖北省長期間，適逢新冠疫情爆發。2020年1月26日，湖北省政府就武漢肺炎的防控工作舉行記者會，當時為湖北省長的王曉東因未戴口罩，以及將仙桃市年產108萬個口罩說成108億個而引發爭議，被輿論嚴批草率和不負責任。



據《財新》統計，中共二十大至今，湖北已有蔣超良、周先旺和王曉東三名中管幹部落馬。隨著王曉東此次落馬，2026年中央紀委國家監委已公布25名中管幹部被查的消息。

《經濟通通訊社18日專訊》