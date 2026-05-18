《中國監管》監管部門業內通報信託公司內捲式競爭：推「零費率」致收支嚴重倒掛

據《上海證券報》報道，監管部門已向多家信託公司下達《關於轉發資管司2025年四季度通報內容的通知》，明確通報信託行業存在低價「內捲式」競爭、債券交易管理不規範等問題。目前，部分信託公司已經對照排查，並針對自查發現的問題制定整改計劃。



據悉，通報涵蓋公司治理、合規把控、數據報送等底層管理漏洞，以及債券交易、政信項目、互聯網貸款及私募合作等核心業務風險。針對低質低價的「內捲式」惡性競爭，監管指出，部分機構以非理性價格戰搶佔份額，導致部分服務類信託費率極低甚至出現「零費率」，收支嚴重倒掛；另有信託公司設立行政管理服務信託，僅象徵性收取極低報酬，虛增業務規模，形成「空殼化」運作。



*業內人士，或引發「劣幣驅逐良幣」惡性循環*



多位業內人士指出，部分機構以低費率搶佔市場，實質以犧牲盡職履責和服務質量為代價，不僅會造成服務質量下降、風控失效等問題，還會在局部業務上引發「劣幣驅逐良幣」的惡性循環，削弱信託業的高質量發展能力。



中國信託業協會此前亦發布《關於優化信託服務，促進信託業健康可持續發展的倡議書》，從十個維度提出具體倡議，直指低價惡性競爭、營銷行為失範等行業問題。

《經濟通通訊社18日專訊》