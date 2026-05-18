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AH股新聞

18/05/2026 14:44

《中國要聞》北京朝陽區發布IP潮玩三年行動計劃：到2028年產業營收破500億

　　北京市朝陽區今日正式發布《朝陽區推動IP潮玩產業高質量發展三年行動計劃（2026-2028年）》及10條配套政策。據悉，該區將全力打造「龍頭企業集聚地、爆款潮玩孵化地、沉浸式體驗目的地、品牌出海傳播地」。到2028年，朝陽區IP潮玩產業營收將突破500億元(人民幣．下同)，年均增速將不低於20%，孵化爆款潮玩IP將不少於10個。

*北京將建全球IP首發中心*

　　此外，首屆中國新文創市集正在北京朝陽公園舉行，「IP點亮美好生活」主題發布在市集期間舉行，集中發布區域IP潮玩發展行動計劃和配套政策、全球IP首發中心建設方案、泡泡瑪特城市樂園換新升級成果，並啟動成立北京市潮玩產業發展聯合體，將推動北京潮玩產業從分散發展走向集群協同、從單一競爭走向生態共建的全新階段。

　　據悉，全球IP首發中心以藍島大廈為核心載體，將打造集IP全球首發、版權交易、創意孵化、展示交流、產業對接於一體的綜合平台，形成從創意孵化到全球首發、價值變現的全鏈條生態閉環，將成為北京城市更新標杆與全球IP潮玩首選發布地，助力中國IP走向世界、全球IP落地朝陽。
《經濟通通訊社18日專訊》

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