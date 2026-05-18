《中澳關係》澳洲以保護「國家利益」為由，責令北方礦業中資股東出售股份

外電消息，澳洲政府已責令稀土公司「北方礦業」（Northern Minerals）的大股東出售持股，這是堪培拉為避免該公司受中國相關投資者的影響，兩年內第二次進行干預。



澳洲財政部長查默斯以保護「國家利益」為由，下令6名北方礦業股東出售其股份。澳方聲明稱，此舉是確保該公司符合澳洲對外國投資的規範架構，「我們（澳洲）擁有一套健全且非歧視性的外國投資規範架構；在必要時，我們還會採取進一步行動，以保護我們的國家利益」。



查默斯的聲明並未提到6名北方礦業股東的身分。《彭博》指其中五位股東的登記地在中國內地或香港，另一位登記在英屬維爾京群島；澳洲傳媒則指，當中包括總部設於香港的英德公司及總部設於北京的浩瀚投資集團等，6位股東合共持有北方礦業17.6%股權，須於兩周內出售相關股份。



澳洲政府2024年也曾採取類似舉措，當時政府要求5家中國公司出售在北方礦業的持股。堪培拉最終起訴一家中國公司，指其違反了該命令，並在去年勝訴。



總部位於珀斯的北方礦業回應稱，公司正在評估澳洲政府最新指令，稍後將向市場通報最新情況。

《經濟通通訊社18日專訊》