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18/05/2026 09:52

【聚焦數據】統計局：4月一線城市樓價環比上漲，同比降幅收窄

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2026年4月一線城市新建住宅價格環比漲0.1%，上海廣州深圳漲，北京降
▷ 一線城市二手住宅價格環比漲0.4%，二三線城市環比降幅收窄或持平
▷ 70城新建住宅價格環比上漲或持平城市21個，二手住宅16個

　　國家統計局公布2026年4月份商品住宅銷售價格變動情況。國家統計局城市司首席統計師王中華解讀數據指，2026年4月份，70個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格環比上漲，二三線城市環比降幅收窄或與上月相同。新建商品住宅銷售價格環比上漲或持平城市個數比上月增加。
　
*二三線城市環比降幅收窄或與上月相同*
　
　　4月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.1%，漲幅比上月回落0.1個百分點。其中，上海、廣州和深圳分別上漲0.4%、0.1%和0.1%，北京下降0.2%。二線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.1%，降幅比上月收窄0.1個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.3%，降幅與上月相同。70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格環比上漲或持平城市共有21個，比上月增加5個。
　
　　4月份，一線城市二手住宅銷售價格環比上漲0.4%，漲幅與上月相同。其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.4%、0.7%、0.2%和0.3%。二線城市二手住宅銷售價格環比下降0.2%，降幅與上月相同。三線城市二手住宅銷售價格環比下降0.3%，降幅比上月收窄0.1個百分點。70個大中城市中，二手住宅銷售價格環比上漲或持平城市共有16個，比上月減少1個。
　
*一二三線城市商品住宅銷售價格同比下降*
　
　　4月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降2.1%，降幅比上月收窄0.1個百分點。其中，上海上漲3.7%，北京、廣州和深圳分別下降2.3%、4.4%和5.3%。二線城市新建商品住宅銷售價格同比下降3.3%，降幅與上月相同。三線城市新建商品住宅銷售價格同比下降4.1%，降幅擴大0.1個百分點。
　
　　4月份，一線城市二手住宅銷售價格同比下降6.8%，降幅比上月收窄0.6個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降7.4%、5.6%、7.9%和6.5%。二、三線城市二手住宅銷售價格同比分別下降5.9%和6.3%，降幅分別收窄0.3個和0.1個百分點。
《經濟通通訊社18日專訊》

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