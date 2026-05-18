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AH股新聞

18/05/2026 14:04

《中國要聞》上海：到2030年全社會研發經費支出相當於GDP比例要提高到5%以上

　　在今日舉行的「開局起步『十五五』」上海專場新聞發布會上，上海市市長龔正表示，「十五五」期間，上海將著力強化國際科技創新中心策源功能，深化戰略科技力量建設，推動基礎研究和關鍵核心技術攻關，到2030年全社會研發經費支出相當於GDP的比例提高到5%以上；「十四五」時期該比例已提高4.5%左右。

　　他並指，面向「十五五」，要深入推動科技創新、政府職能轉變等改革有機銜接，持續推進資金跨境、國際人才引進等要素市場化配置關鍵環節攻堅突破，加快探索大宗商品貿易、高端航運服務等創新制度安排，更大力度賦能集成電路、生物醫藥、人工智能等十大千億級硬核產業集群發展。特別是要用好浦東新區法規立法授權，以法治更好助力浦東大膽試、大膽闖、自主改。

*力爭十五五時期三大先導產業邁上萬億元台階*

　　上海市經濟信息化委主任湯文侃則提出，面向「十五五」，強化先導產業戰略引領。集成電路全鏈創新，培育設計龍頭企業，推動EDA/IP串珠成鏈，做強關鍵裝備和材料。生物醫藥大IP引領，持續開展原創藥物研製，加快發展高端醫療器械。人工智能創新融合，智算、語料、模型、應用、AI4S體系化布局。力爭在「十五五」時期，三大先導產業（集成電路、生物醫藥、人工智能）都要邁上萬億元人民幣台階，製造業產值實現年均10%的增速。
《經濟通通訊社18日專訊》

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