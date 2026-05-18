【數據解讀】內地4月經濟數據遜預期，分析：需加碼刺激政策以穩定經濟

國家統計局公布，4月工業增加值增4.1%，增速低於預期的5.9%，且是2023年7月以來最低。4月社會消費品零售總額37247億元人民幣，同比增0.2%，增速低於預期的1.6%，且是2022年12月以來新低。首4月固定資產投資141293億元人民幣，同比跌1.6%，大遜預期的增2%，為年內首次轉負。



*ING宋林：二季度經濟增長料將放緩*



ING大中華區首席經濟學家宋林分析稱，4月低於預期的經濟數據表明，二季度經濟增長預計將放緩。雖然強勁的一季度經濟表現和出口持續的韌性意味著中國仍有望實現其增長目標，但4月數據惡化突顯了經濟存在下行風險，這應被視為一個警示信號，即可能仍需加碼刺激政策以穩定國內經濟。



另一方面，中國再通脹動能在增強，PPI和非食品通脹觸及45個月高點，未來可能仍面臨進一步的價格上漲壓力。這對中國是幸運的，因這種通脹上升有助於扭轉過去幾年接近通縮的環境，因此中國人行並未面臨當前許多全球央行所面臨的加息壓力。



宋林表示，儘管如此，經濟下行風險與通脹上行風險的組合，凸顯了決策者面臨的兩難境地。迄今為止，刺激政策出台的緊迫性有限，但如果數據繼續惡化，這種局面可能會很快改變。







《經濟通通訊社18日專訊》