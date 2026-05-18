《Ａ股行情》滬綜指低開0.37%，普京明起訪華，將晤習近平

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中美元首會晤順利結束，商務部周六（16日）發布聲明稱，中美同意設立貿易理事會和投資理事會，並通過一定範圍產品的相互降稅推動雙向貿易；美國白宮亦透露，中方承諾在2026年、2027年和2028年，每年購買至少170億美元的美國農產品。緊隨「習特會」之後，俄羅斯總體普京將於5月19日至20日訪問中國，期間將與中國國家主席習近平舉行會談，就雙邊關係及國際、區域議題交換意見。



滬深股市今早低開，滬綜指低開0.37%，報4120.14點，深成指低開0.62%，創業板指低開3895.07點，盤初有色金屬股跌幅居前，石油、雲計算概念造好。



克里姆林宮稍早發聲明指出，中俄雙方將討論全面戰略協作夥伴關係發展，以及當前重要國際形勢。雙方均未有進一步披露具體行程安排。克宮發言人佩斯科夫日前表示，普京訪華準備工作已完成。外界關注，在中美峰會剛結束之際，普京隨即訪華，顯示北京近期外交活動持續升溫。分析認為，中俄領導人預料將就烏克蘭局勢、美俄關係、中美互動，以及能源與經貿合作等議題交換看法。



國內方面，市場監管總局明確支持民營經濟發展壯大的重點工作，要求破除壁壘，促進全國統一大市場建設並整治「內捲式競爭」，通過監管手段遏制因惡性低價競爭、同質化擴張引發的市場失序，為各類經營主體營造公平的營商環境。



另外，人民銀行今日進行10億元(人民幣．下同)7天期逆回購，持平今日到期量。本周公開市場逆回購到期規模縮量至30億元。

《經濟通通訊社18日專訊》