《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.22%，4月經濟數據遜預期

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▷ 4月工業增加值同比增4.1%，消費零售總額增0.2%
▷ 1-4月固定資產投資同比下降1.6%
內地4月規模以上工業增加值同比增長4.1%，創逾兩年半新低；社會消費品零售總額同比增長僅0.2%，遠遜預期，並創近三年半最低。1-4月固定資產投資同比下降1.6%，為年內首次轉負。滬深股市早盤走低，滬綜指上午收跌0.22%報4126.35點，深成指跌0.31%，創業板指收低0.5%。兩市半日成交19283億元（人民幣．下同），較上個交易日減2420億元或11%。
國家統計局新聞發言人王冠華表示，4月份部分指標增速有所回落，屬於月度之間的正常波動；中國宏觀政策工具箱豐富，下一步要用足用好宏觀政策，靶向施策，精準發力，增強經濟發展的內生動能。《路透》引述分析人士指出，4月經濟數據整體弱於市場預期，出口的強勁表現難以完全對沖內需疲弱；但宏觀政策基調暫難改變，決策層料繼續關注經濟運行情況並適時進行重新評估。
盤面上，電訊運營股全面上漲，中國移動(滬:600941)升1.2%，中國電信(滬:601728)收高2.7%，中國聯通(滬:600050)漲3.9%。三大運營商相繼推出面向C端用戶的系列試商用Token套餐。
另外，聯訊儀器(滬:688808)盤中股價一度超越貴州茅台(滬:600519)，成為A股「新股王」，惟午間收盤時已經回落至第二位，報1304.6元，升幅11.5%；貴州茅台(滬:600519)則跌0.6%，報1325.02元。
下跌方面，畜牧業跌幅居前，體育概念挫逾2%，中體產業(滬:600158)、舒華體育(滬:605299)跌停。
《經濟通通訊社18日專訊》
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