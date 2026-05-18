《Ａ股行情》滬綜指收低0.09%三連跌，兩市成交額跌破3萬億

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中國4月經濟數據差過預期，影響投資氣氛。滬綜指繼續走弱，已連跌三日，今日收低0.09%報4131.53點，深成指也跌0.2%，創業板指軟0.36%。成交萎縮，滬深兩市全日交易額約2.89萬億元（人民幣．下同），跌破3萬億元水平，較上一個交易日縮量4345億元或13%。



4月規模以上工業增加值同比增長4.1%，遠低於預期的5.9%，創逾兩年半新低；社會消費品零售總額同比增長僅0.2%，創近三年半最低。首4月固定資產投資同比下降1.6%，為年內首次轉負。分析人士指，4月差過預期的經濟數據表明，二季度經濟增長將放緩。雖然強勁的一季度經濟表現和出口韌性意味著中國仍有望實現其增長目標，但4月數據惡化突顯了經濟存在下行風險，這應被視為一個警示信號，即可能仍需加碼刺激政策以穩定國內經濟。



從板塊來看，今日化纖、農牧股及房地產明顯回調。其中，地產指數跌1.5%；國家統計局公布，1-4月份全國房地產開發投資額同比下降13.7%；同期住宅銷售額下降15.7%；4月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌3.5%，跌幅為11個月最大。



至於油氣股則逆勢走強，中油工程(滬:600339)漲停。中東局勢仍有不確定性，避險情緒升溫，布蘭特原油報每桶111.34美元，上漲1.9%；美國原油報每桶107.84美元，漲2.3%。結束美伊戰爭的努力似乎陷入停滯，此前阿聯酋一座核電站遭到襲擊，且美國總統特朗普預計將討論針對伊朗的軍事選項。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4833.52 -0.54 上證指數 4131.53 -0.09 13150.80 深證成指 15530.23 -0.20 15789.00 創業板指 3914.88 -0.36 科創50 1709.96 +0.81 B股指數 281.92 -2.56 3.13 深證B指 1129.22 -1.10 0.63

《經濟通通訊社18日專訊》