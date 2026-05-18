《Ａ股焦點》電信運營商開售Token，算力概念逆市走強

算力概念盤初走強，弘信電子(深:300657)升20%封板，易華錄(深:300212)、電科數字(滬:600850)紛紛漲停，同有科技(深:300302)飆升18%，思特奇(深:300608)升12.5%，東方國信(深:300166)走高9.8%，賽意信息(深:300687)、海格通信(深:002465)、城地香江(滬:603887)等跟漲。



消息面上，中國電信(滬:601728)、中國移動(滬:600941)、中國聯通(滬:600050)相繼推出面向C端用戶的系列試商用Token套餐。5月16日，上海電信推出按量訂購或按需選擇的Token算力服務，支持話費帳單支付。同日，上海聯通發布發布多檔Token產品及融合套餐。5月17日，上海移動推出Token通用服務，並聯合騰訊推出AI原生工作台。



此外，弘信電子旗下燧弘華創Token工廠全球總部正式落戶無錫高新區，並部署江蘇首批華為昇騰384超節點集群。



三大運營商同升，中國聯通漲2.8%，中國移動及中國電信升約1%。

《經濟通通訊社18日專訊》