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AH股新聞

18/05/2026 11:05

《Ａ股焦點》內地iPhone 17 Pro系列降價熱銷，蘋概股跟隨上漲

　　年中購物節「618」前，蘋果官方旗艦店iPhone 17 Pro系列全線下調1000元(人民幣．下同)，降價後迎來熱銷。天貓數據顯示，開售僅3天，淘寶天貓「iPhone」相關搜索量較平日暴漲7倍，iPhone17 Pro系列登6000元-10000元檔手機全價位段銷量第1名，其中iPhone 17 Pro Max迅速躍升為最熱銷機型，256G銀色版最受青睞。

　　據蘋果官方客服表示，活動從5月15日持續至6月21日，將完整覆蓋618大促周期。繼蘋果之後，華為、小米(01810)接連宣布大幅調價，華為Mate X6優惠3000元、小米15 Ultra售價直降1500元，618前夕高端機型價格戰進入白熱化。

　　A股蘋概股早盤上漲，華工科技(深:000988)漲停，信維通信(深:300136)升近15%，藍思科技(深:300433)揚逾13%，宏明電子(深:301682)升9%，工業富聯(滬:601138)彈升3%，致尚科技(深:301486)、恒銘達(深:002947)、東山精密(深:002384)跟漲。
《經濟通通訊社18日專訊》

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