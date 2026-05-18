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18/05/2026 09:28

【人行操作】人行10億逆回購利率平，持平今日到期量

　　人民銀行公布，今日進行10億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%，持平今日到期量。

　　本周公開市場逆回購到期規模縮量至30億元。其中，周一有10億元逆回購到期，周二到周五各有5億元逆回購到期。周一還有8000億元6個月期買斷式逆回購到期，此前人行已提前縮量續作3000億元。
《經濟通通訊社18日專訊》

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