【人行操作】人行10億逆回購利率平，持平今日到期量

人民銀行公布，今日進行10億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%，持平今日到期量。



本周公開市場逆回購到期規模縮量至30億元。其中，周一有10億元逆回購到期，周二到周五各有5億元逆回購到期。周一還有8000億元6個月期買斷式逆回購到期，此前人行已提前縮量續作3000億元。

《經濟通通訊社18日專訊》