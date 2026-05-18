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AH股新聞

18/05/2026 14:29

【數據解讀】機構：內地消費補貼力度不及去年，「以舊換新」政策效應邊際減弱

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 4月內地工業增加值同比增4.1%創兩年半新低
▷ 社會消費品零售總額同比增0.2%創三年半最低
▷ 1-4月固定資產投資同比下降1.6%年內首轉負

　　內地4月規模以上工業增加值同比增長4.1%，創逾兩年半新低；社會消費品零售總額同比增長僅0.2%，遠遜預期，並創近三年半最低。1-4月固定資產投資同比下降1.6%，為年內首次轉負。

*凱投宏觀：4月經濟數據尚不足以引發過度擔憂*

　　凱投宏觀認為，4月國內經濟面臨的逆風似乎有所加劇。投資放緩呈現全面性特徵，其中房地產和基建投資面臨的壓力尤為突出。內部消費同樣表現疲弱，社會消費品零售總額同比增速回落至僅0.2%，創疫情以來最低水平。這一定程度上僅反映消費品「以舊換新」政策效應的邊際減弱。但隨著外需回暖以及電子行業的景氣度上行，該機構依然認為今年中國經濟總體有望保持良好韌性。受益於人工智能相關需求的持續拉動，電子行業產出以過去20年來罕見的強勁勢頭增長。4月經濟數據表現固然令人失望，但尚不足以引發過度擔憂。

*牛津經濟研究院：中國經濟存放緩風險且回升空間有限*

　　牛津經濟研究院表示，經季節調整後的數據測算顯示，4月工業增加值、固定資產投資和社會消費品零售總額環比均出現萎縮。儘管高科技部門在生產、出口和投資方面保持強勁增長，但不足以抵消更廣泛的經濟疲軟。該機構預期中國經濟存在放緩風險且回升空間有限。在先進製造業和韌性供應鏈的推動下，出口將繼續成為主要的增長引擎。

*保銀資本：單月數據走弱不足以令政府改變宏觀政策基調*

　　保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威則認為，今年政府對消費品的補貼力度不及去年，4月汽車與電子產品銷售顯著走弱。儘管出口部門的強勁表現一定程度上對沖了內需疲軟的拖累，但尚不足以完全對沖其負面影響。由於一季度GDP增速高於政府設定目標，預計決策層不會僅因單月數據的走弱而改變當前的宏觀政策基調。預計政府將繼續密切跟蹤經濟運行狀況，並於7月二季度GDP數據出爐時，對宏觀政策立場進行重新評估。
《經濟通通訊社18日專訊》

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