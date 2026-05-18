《中美關係》中國外交部：願同美方全面準確落實好兩國元首重要共識

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

白宮發布特朗普訪華事實清單顯示，中國同意到2028年每年至少購買170億美元美國農產品，並恢復美國牛肉市場准入等；中美並同意設立貿易理事會和投資理事會，以及通過一定範圍產品的相互降稅推動雙向貿易。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上被問到此事時指出，特朗普總統訪華期間，兩國元首同意將「中美建設性戰略穩定關係」作為兩國關係的新定位，就下階段高層交往和外交、經貿等各領域對話合作作出規劃，就共同關心的國際和地區熱點問題深入交換意見。中方願同美方一道全面準確落實好兩國元首達成的重要共識。



*外交部：台灣從不是國家，今後也絕無可能*



另外，美國總統特朗普在15日播出的媒體專訪中表示，美國對台政策沒有改變，美方無意尋求戰爭，希望兩岸保持冷靜。郭嘉昆對此回應稱，中方注意到特朗普總統的表態，台灣是中國領土不可分割的一部分，從來不是一個國家，今後也絕無可能。「台獨」與台海和平水火不容，「倚外謀獨」是死路一條，兩岸統一才是光明大道。民進黨當局應該認清大勢，面對現實懸崖勒馬。



對於美國對台軍售以及台方欲在世界衛生大會期間舉行相關活動，郭嘉昆強調，中國堅決反對美國向中國台灣地區出售武器的立場是一貫的、明確的；世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。世界衛生組織等國際組織處理涉台問題，必須按照一個中國原則來處理。

《經濟通通訊社18日專訊》