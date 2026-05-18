騰訊國行版Switch所有網絡服務已關停，與任天堂六年半合作落幕

騰訊(00700)經營的國行版Switch所有網路服務已於上周五（15日）晚上10時關停，國行Switch天貓旗艦店「NINTENDO SWITCH旗艦店」亦於17日自主終止營運。國行版Switch目前僅能作為單機使用，無法再聯網對戰、下載更新內容，意味由騰訊與任天堂聯手開啟、歷時六年半的主機遊戲本土化運營項目正式落幕。



*一年多前預告離場，今年底所有官方維修服務停止*



據《界面新聞》指出，早在2024年11月，騰訊Nintendo Switch就發布公告，宣布國行Switch將逐步停止網絡相關服務，讓玩家有充足時間處理數字資產。關停過程分三步：2026年3月31日，國行Nintendo e商店率先停止遊戲售賣服務；5月15日晚10時，正式停止e商店遊戲下載、兌換碼兌換及所有網絡聯機、排行榜、雲存檔等相關服務；12月31日，國行Switch主機及相關配件的官方維修服務也將全面停止，徹底終結其本土化運營的所有配套服務。同時，騰訊推出用戶回饋計劃，所有國行Switch用戶可從13款遊戲中任選4款免費領取，其中包括馬利奧、寶可夢、星之卡比等任天堂熱門遊戲，總價值超過1000元人民幣，以緩解停服給玩家帶來的影響。



任天堂Switch於2017年3月全球首發。2019年4月，騰訊宣布與任天堂達成合作，成為任天堂Switch中國大陸地區的官方代理商；同年12月，國行Switch續航增強版正式發售，是任天堂硬件首次在中國大陸市場實現正規化、規模化發售，上市初期一度供不應求，短短幾個月銷量突破100萬台，超過同期國行版PS4與Xbox One的銷量總和。



*國行e商店僅58款遊戲可供下載，遠低於Switch全球平台*



然而，由於大量海外熱門遊戲無法及時登陸國行e商店，國行e商店可供下載的遊戲及工具軟件總計僅有58款。這與任天堂Switch全球平台上超過1800款的遊戲庫形成了天壤之別，遠遠無法滿足核心玩家的需求。騰訊自2020年後再未公布其銷量數據，業內預估其累計銷量最終停留在300萬台左右，遠低於同期海外版Switch在華的水貨銷量。



另據《新京報》報道，國行Switch的網絡服務一直由一家與任天堂長期合作的第三方服務商負責，近期該服務商在中國的業務發生變動，無法繼續承擔相關工作，而任天堂方面又無法將工作轉交給新的第三方，最終導致了騰訊不得不做出停止服務的調整。

《經濟通通訊社18日專訊》