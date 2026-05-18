【聚焦數據】內地4月社會消費品零售總額增0.2%低於預期

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▷ 城鎮消費品零售額32347億元，同比下降0.1%
▷ 全國網上商品零售額41185億元，同比增5.7%
國家統計局公布，4月社會消費品零售總額37247億元(人民幣．下同)，同比增0.2%，增速低於預期的1.6%，且是2022年12月以來新低；環比則跌0.48%。其中，除汽車以外的消費品零售額34218億元，增長1.8%。
1-4月，社會消費品零售總額164941億元，同比增1.9%。其中，除汽車以外的消費品零售額152053億元，增長3.1%。
按經營單位所在地分，4月城鎮消費品零售額32347億元，同比下降0.1%；鄉村消費品零售額4900億元，增長2.1%。1-4月，城鎮消費品零售額142921億元，同比增長1.8%；鄉村消費品零售額22020億元，增長2.8%。
*網上商品零售額增長5.7%*
按消費類型分，4月商品零售額32987億元，同比下降0.1%；餐飲收入4260億元，增長2.2%。1-4月，商品零售額146058億元，同比增長1.7%；餐飲收入18883億元，增長3.8%。
按零售業態分，1-4月，限額以上零售業單位中便利店、超市零售額同比分別增長7.5%、4.5%；專業店、百貨店、品牌專賣店零售額分別下降0.5%、1.0%、5.9%。
1-4月，全國網上商品和服務零售額65308億元，同比增長6.6%。其中，網上商品零售額41185億元，增長5.7%，佔社會消費品零售總額的比重為25.0%；在網上商品零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長15.6%、6.8%、2.6%。網上服務零售額24123億元，增長8.3%。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》
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