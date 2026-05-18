  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

18/05/2026 10:00

【聚焦數據】內地首4月固定資產投資同比轉跌1.6%，大遜預期

　　國家統計局公布，首4月固定資產投資141293億元（人民幣．下同），同比跌1.6%，大遜預期的增2%，為年內首次轉負；1-3月為增長1.7%。

　　分產業看，第一產業投資3150億元，同比增長10.1%；第二產業投資51065億元，增長2.5%；第三產業投資87077億元，下降4.2%。
　
　　工業投資同比增長2.5%。其中，採礦業投資增長11.1%，製造業投資增長1.2%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資增長4.4%。
　
　　基礎設施投資同比增長4.3%。其中，水上運輸業投資增長28.4%，航空運輸業投資增長27.3%，生態保護和環境治理業投資增長5.9%，電力、熱力生產和供應業投資增長5.0%。
　
　　分地區看，東部地區投資同比下降2.6%，中部地區投資下降1.2%，西部地區投資下降3.3%，東北地區投資下降15.0%。
　
　　分登記註冊統計類別看，內資企業固定資產投資同比下降1.3%，港澳台投資企業固定資產投資下降6.8%，外商投資企業固定資產投資下降4.9%。
　
　　1-4月，民間固定資產投資同比下降5.2%。從環比看，4月固定資產投資下降2.36%。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》

【你點睇？】美國再公開疑似外星人檔案，你認為這些UFO事件是否屬實？美方公開相關檔案是否有意淡化國內其他爭議？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

中國從不好戰，西方「強則必霸」

15/05/2026 10:41

大國博弈

定期存款 | 南商推新優惠3個月港元定存高達2.68厘，大新...

14/05/2026 15:40

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普下周起對歐盟汽車加徵25%關稅

02/05/2026 01:35

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區