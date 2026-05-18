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AH股新聞

18/05/2026 10:00

【聚焦數據】首4月地產投資降13.7%，商品房銷售額跌14.6%

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 首4月地產投資23969億元 同比降13.7%
▷ 商品房銷售額23000億元 同比跌14.6%
▷ 房地產開發企業到位資金26697億元 同比降18.4%

　　國家統計局公布，首4月地產投資23969億元(人民幣．下同)，同比降13.7%，降幅較1-3月擴大2.5個百分點；其中，住宅投資18464億元，下降13.1%。

　　1-4月，商品房銷售額23000億元，同比下跌14.6%，跌幅較1-3月收窄2.1個百分點；其中住宅銷售額下降15.7%。

　　1-4月，新建商品房銷售面積25258萬平方米，同比下降10.2%，降幅比1-3月收窄0.2個百分點；其中住宅銷售面積下降12.2%。

　　1-4月，房地產開發企業房屋施工面積545116萬平方米，同比下降12.1%。其中，住宅施工面積378005萬平方米，下降12.5%。房屋新開工面積13900萬平方米，下降22.0%。其中，住宅新開工面積10057萬平方米，下降23.6%。房屋竣工面積11886萬平方米，下降24.0%。其中，住宅竣工面積8473萬平方米，下降25.8%。

*商品房待售面積降0.5%，房地產開發企業到位資金降幅擴*

　　4月末，商品房待售面積77801萬平方米，同比下降0.5%。其中，待售3年以下面積57903萬平方米，下降2.6%。
　
　　1-4月，房地產開發企業到位資金26697億元，同比下降18.4%，降幅較1-3月擴大1.1個百分點。其中，國內貸款4199億元，下降25.9%；自籌資金9838億元，下降10.5%；定金及預收款7975億元，下降17.6%；個人按揭貸款3087億元，下降31.7%。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》

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