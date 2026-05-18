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AH股新聞

18/05/2026 10:39

【聚焦數據】內地4月原油產量增速加快、加工量降幅擴大

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 4月原油產量1794萬噸，同比增1.2%，增速加快1.0個百分點
▷ 4月原油加工量5465萬噸，同比降5.8%，降幅擴大3.6個百分點
▷ 4月天然氣產量219億立方米，同比增1.9%，增速放緩1.1個百分點

　　國家統計局今日公布4月能源生產情況，規模以上工業原煤生產保持較高水平，原油、電力生產增速加快，天然氣生產平穩增長。
　
　　4月規上工業原煤產量3.9億噸，同比下降1.0%，3月為同比持平；日均產量1285萬噸。1-4月，規上工業原煤產量15.8億噸，同比下降0.1%。
　
　　4月規上工業原油產量1794萬噸，同比增長1.2%，增速比3月加快1.0個百分點；日均產量59.8萬噸。1-4月，規上工業原油產量7274萬噸，同比增長1.3%。
　
　　4月規上工業原油加工量5465萬噸，同比下降5.8%，降幅比3月擴大3.6個百分點；日均加工量182.2萬噸。1-4月，規上工業原油加工量23895萬噸，同比下降0.5%。
　
　　4月規上工業天然氣產量219億立方米，同比增長1.9%，增速比3月放緩1.1個百分點；日均產量7.3億立方米。1-4月，規上工業天然氣產量900億立方米，同比增長2.7%。

*水電發電增速加快至12.2%*
　　
　　電力生產方面，規上工業電力生產增速加快。4月規上工業發電量7440億千瓦時，同比增長2.6%，增速比3月加快1.2個百分點；日均發電248.0億千瓦時。1-4月，規上工業發電量31237億千瓦時，同比增長3.3%。

　　分品種看，4月規上工業火電、太陽能發電增速放緩，水電增速加快，核電、風電降幅收窄。其中，規上工業火電同比增長3.1%，增速比3月放緩1.1個百分點；規上工業水電增長12.2%，增速加快1.4個百分點；規上工業核電下降8.7%，降幅收窄3.1個百分點；規上工業風電下降5.0%，降幅收窄12.3個百分點；規上工業太陽能發電增長7.1%，增速放緩2.9個百分點。
　
《經濟通通訊社18日專訊》

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