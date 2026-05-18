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18/05/2026 08:44

交通銀行(03328)發非資本債券籌獲500億人幣，票息1.75%，增總損失吸收能力

　　交通銀行(03328)(滬:601328)公布，在全國銀行間債券市場發行2026年第一期總損失吸收能力非資本債券（債券通），債券發行規模為500億元人民幣。

　　該集團指，債券票面利率1.75%，為4年期固定利率債券，在第三年末附有條件的發行人贖回權。債券募集資金在扣除發行費用後，將用於提升總損失吸收能力。
《經濟通通訊社18日專訊》

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