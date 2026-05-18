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AH股新聞

18/05/2026 08:45

晨鳴紙業(01812)首季僅黃岡基地獲利，無資產注入及債務豁免計劃應披露

　　晨鳴紙業(01812)(深:000488)公布，在上周五（15日）舉行投資者關係活動，披露一季度受市場低迷影響，除黃岡基地盈利外，其餘生產基地因復工復產時間較短，暫未盈利。該集團指，截至目前，集團及控股股東暫無應披露未披露的資產注入、債務豁免、業務剝離等相關計劃。

　　被問及今年能否錄盈虧平衡，該集團指，今年錨定降本增效和開發新產品兩條主線，推動經營業績改善，從一季度已披露的經營數據，業績正處快速修復通道。該集團指，復產以來，整體產銷運營平穩有序，產能利用率呈穩步提升態勢。期間存在例行設備維保、臨時停機檢修等短時停產情形，均屬於企業正常生產經營統籌安排，未對整體產銷及正常生產運營造成不利影響。

　　該集團指，截至目前，銀團貸款已提款22.1億元人民幣，剩餘1億元人民幣提款手續正在推進中。近期，該集團與主要金融機構進行新一輪溝通，目標是在現有基礎上進一步優化債務結構、降低財務成本。此外，該集團指，公司股票被實施其他風險警示的原因主要包括部分基地停工停產，以及2024年度審計報告、內控報告被出具非標意見。但會計師對去年度內部控制審計報告出具標準無保留意見，正在積極準備申請材料，盡快向深交所提交撤銷其他風險警示的申請。
《經濟通通訊社18日專訊》

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