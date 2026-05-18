《滬／深股通》瀾起科技為滬股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，上周五(15日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|瀾起科技
|(688008)
|4980.26
|海光信息
|(688041)
|4814.43
|寒武紀
|(688256)
|3790.61
|中微公司
|(688012)
|3463.23
|兆易創新
|(603986)
|3417.06
|工業富聯
|(601138)
|3103.91
|貴州茅台
|(600519)
|3042.28
|紫金礦業
|(601899)
|2754.84
|中天科技
|(600522)
|2696.48
|長電科技
|(600584)
|1843.96
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|4802.02
|北方華創
|(002371)
|4568.52
|陽光電源
|(300274)
|4401.05
|天孚通信
|(300394)
|4351.06
|寧德時代
|(300750)
|3926.79
|新易盛
|(300502)
|3483.60
|東山精密
|(002384)
|3439.20
|德明利
|(001309)
|2801.14
|光迅科技
|(002281)
|2544.77
|立訊精密
|(002475)
|2319.32
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社18日專訊》
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