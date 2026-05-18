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AH股新聞

18/05/2026 07:52

《滬／深股通》瀾起科技為滬股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，上周五(15日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
瀾起科技(688008)4980.26
海光信息(688041)4814.43
寒武紀(688256)3790.61
中微公司(688012)3463.23
兆易創新(603986)3417.06
工業富聯(601138)3103.91
貴州茅台(600519)3042.28
紫金礦業(601899)2754.84
中天科技(600522)2696.48
長電科技(600584)1843.96
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)4802.02
北方華創(002371)4568.52
陽光電源(300274)4401.05
天孚通信(300394)4351.06
寧德時代(300750)3926.79
新易盛(300502)3483.60
東山精密(002384)3439.20
德明利(001309)2801.14
光迅科技(002281)2544.77
立訊精密(002475)2319.32

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社18日專訊》

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