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AH股新聞

19/05/2026 08:36

《駐京專電》中證監：支持上市公司通過併購重組再融資做優做強

　　中證監副主席李超在參加2026北京上市公司高質量發展大會時表示，中證監支持上市公司通過併購重組補鏈強鏈，通過再融資做優做強，引導市場資源加快向新質生產力領域集聚，更大力度推進北交所深化改革，推動北交所新三板一體化高質量發展。

　　李超表示，一是以更大力度支持科技創新和產業創新深度融合。支持上市公司用好「併購六條」、科創板「1+6」改革、再融資等一攬子措施，創業板改革、北交所改革等舉措；支持上市公司通過併購重組補鏈強鏈，通過再融資做優做強，積極服務北京戰略性新興產業和未來產業發展，引導市場資源加快向新質生產力領域集聚。

　　二是以更大力度推進北交所深化改革。中證監將持續推動北交所新三板一體化高質量發展，更好發揮北交所服務中小企業創新發展的作用，支持北京加快「四個中心」建設。

　　三是以更大力度夯實上市公司高質量發展的基礎。上市公司是公眾公司，必須做到信息真實完整、運作規範、治理良好，這是高質量發展的基礎和前提。

　　李超指出，北京市有A股上市公司483家，總市值佔全市場的20%以上，貢獻了全市場46%的現金分紅。A股目前總市值超過了120萬億元人民幣，上市公司營收與GDP之比超過50%，滬深300成份股中戰略性新興產業企業權重佔到了45%，近兩年有218家企業上市，重要指數成份股年化股息率達2.96%。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明19日北京專電》

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