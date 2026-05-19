《駐京專電》李強調研小米汽車等公司：推動人工智能與先進製造業深度融合

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國務院總理李強18日在北京調研北京人形機器人創新中心有限公司、小米汽車科技有限公司等。他強調，要推動人工智能與先進製造業深度融合，堅持創新發展，突出應用導向，積極促進智能機器人迭代升級，大力推進人工智能全方位、深層次賦能製造業，加快培育塑造經濟發展新動能新優勢。



李強先後來到北京人形機器人創新中心有限公司、小米汽車科技有限公司。李強指出，要持續強化基礎研究、關鍵核心技術攻關和前沿技術探索，打造技術創新和產業服務平台，高水平建設數據訓練場，加快整機產品、關鍵零部件、智能決策與控制系統等創新突破，為智能機器人產業高質量發展提供有力支撐。



*持智能機器人加快規模應用*



李強強調，科技的生命力在於應用。智能機器人產業發展空間廣闊，要發揮中國市場規模超大、產業鏈條完整、應用場景豐富等優勢，用好大規模設備更新、首台套裝備等支持政策，鼓勵政府部門、國有企業等開放場景，促進新技術新產品中試驗證，支持智能機器人在確保安全前提下加快規模應用，在實踐中不斷發現問題、解決問題、改進提升。



李強指出，當前人工智能加速與先進製造業深度融合，正深刻改變生產製造模式和產業形態。要深入實施製造業領域「人工智能+」行動，改造提升傳統產業，不斷壯大新興產業，努力培育未來產業。要加快發展新一代智能製造，強化標準引領、人才支撐、安全保障，支持行業大模型和智能體開發應用，鼓勵研發新一代智能裝備和產品，加強軟硬件適配，分類推進重點行業數智化轉型，發展賦能應用服務商，促進產業體系實現整體躍升。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明19日北京專電》