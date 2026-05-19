《駐京專電》丁薛祥調研算力網建設：加快構建全國一體化算力網

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國務院副總理丁薛祥先後在北京、河北、內蒙古調研算力網建設。他強調，按照「十五五」規劃綱要部署，加強頂層設計和科學謀劃，推進全國一體化算力網建設和集約高效利用，賦能經濟社會高質量發展。



*加強算力監測調度，提升算力接入和精準匹配能力*



在北京人工智能公共算力中心和內蒙古多雲算力資源監測與調度平台，丁薛祥聽取算力設施規劃匯報，詳細了解算力資源調度等情況。他表示，算力是國家綜合國力的重要體現，要統籌布局、有序建設，注重供需適配、算電協同，加快形成全國一張網。加強算力監測調度，提升算力接入和精準匹配能力，把分散的資源整合利用起來，有效滿足多元化算力需求。當前各種傳統和新型風險交織疊加，要強化底線思維，進一步提高設施、模型、數據、網絡安全防護能力，增強算力系統整體韌性。



*推動國產軟硬件盡快從「可用」邁向「好用」*



丁薛祥前往中國聯通華北（廊坊）數據中心、中國移動呼和浩特智算中心和合肥智算呼和浩特基地，調研企業參與算力網建設使用情況。他指出，中國數據資源豐富、應用場景廣闊，要用好這些優勢，協調推進算力設施建設、模型算法發展和數據資源供給，築牢數智化發展底座。堅持自立自強，營造良好創新生態，加強產學研用協同攻關，加快破解關鍵技術難題，制定完善標準規範，推動國產軟硬件盡快從「可用」邁向「好用」，牢牢掌握發展主動權。堅持面向市場需求，突出應用導向，創新服務模式，促進算力提質增效、普惠易用。



*支持利用「源網荷儲」等新型電力系統模式*



內蒙古風光資源豐沛，綠色電力佔比高。丁薛祥來到內蒙古電力集團和中金數據烏蘭察布零碳算力基地，調研算電協同、低碳算力發展等情況。他強調，算力用電需求快速增長對能源供給提出了更高要求，要統籌能源資源配置與算力設施建設，做到以電強算、以算促電。支持利用「源網荷儲」等新型電力系統模式，探索推進綠電直連，積極推廣節能技術，加強智慧能源管理，厚植一體化算力網發展的綠色底色。今年以來國際能源市場出現較大波動，要扎實做好國內能源保供穩價工作，滿足生產生活用能需求，確保經濟社會平穩運行。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明19日北京專電》