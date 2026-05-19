《駐京專電》農業部：嚴格落實生豬產能去化措施，推動價格合理回升

農業部18日召開視頻會，部署落實新修訂的生豬產能綜合調控實施方案，會議認為，強化生豬產能綜合調控關乎生豬穩定供給、農民增收和防範行業金融風險。嚴格落實產能去化措施，推動生豬價格合理回升，促進生豬產業穩定健康發展。



*鞏固價格回升勢頭，防止盲目壓欄和擴產賭行情*



會議要求，要準確把握現階段生豬產業發展形勢，抓好生豬產能常態化精準化調控，把去產能、促轉型各項工作落到實處。要鞏固生豬價格回升勢頭，促進豬肉消費，引導養殖場戶理性看待後市行情，防止盲目壓欄和擴產賭行情。



要多措並舉壓減產能，抓緊修訂省級實施方案，強化大型豬企窗口指導和經營風險預警，嚴控新增產能，引導中小養殖場戶差異化發展。要強化監測預警引導，督促生產經營主體履行數據報送義務，健全權威信息發布機制，多渠道、多頻次發布權威預警信息。要抓好生豬疫病防控，進一步築牢免疫保護屏障，強化監測流調和應急處置。要規範種豬生產經營秩序，持續做好養殖業節糧降耗，引導屠宰企業開展精細分割、精深加工，推動全產業鏈轉型升級。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明19日北京專電》