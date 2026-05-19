《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中微公司
|(688012)
|2823.31
|寒武紀
|(688256)
|2753.03
|海光信息
|(688041)
|2592.48
|兆易創新
|(603986)
|2478.05
|瀾起科技
|(688008)
|2431.23
|貴州茅台
|(600519)
|2199.14
|芯原股份
|(688521)
|2097.99
|生益科技
|(600183)
|2046.69
|中天科技
|(600522)
|2040.99
|佰維存儲
|(688525)
|1808.29
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|6223.84
|東山精密
|(002384)
|4210.24
|新易盛
|(300502)
|4205.73
|寧德時代
|(300750)
|4017.22
|陽光電源
|(300274)
|2987.61
|天孚通信
|(300394)
|2831.17
|北方華創
|(002371)
|2571.16
|華工科技
|(000988)
|2537.95
|光迅科技
|(002281)
|2330.68
|立訊精密
|(002475)
|2174.68
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社19日專訊》
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