《神州頭條》財經報章頭版摘要：中證監支持上市公司再融資做優做強

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



總書記提出推動哲學社會科學高質量發展新要求

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近日，習近平總書記就推動哲學社會科學高質量發展作出重要指示，將這項事業置於中國式現代化建設的全局高度進行系統謀劃。高質量發展，是中國式現代化的必然要求。這不只是經濟要求，而是對經濟社會發展方方面面的總要求，哲學社會科學自然也不例外。



中證監：繼續全力穩定和增強資本市場信心

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中證監副主席李超18日在2026北京上市公司高質量發展大會暨投融資併購對接會上表示，中證監將與北京市一起，繼續全力穩定和增強資本市場信心，推動首都經濟高質量發展再上一個新台階。要以更大力度支持科技創新和產業創新深度融合，以更大力度推進北交所深化改革，以更大力度夯實上市公司高質量發展的基礎。



前4月中國經濟保持穩中有進發展態勢

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國家統計局18日發布的數據顯示，今年前4個月，全國規模以上工業增加值同比增長5.6%，全國服務業生產指數同比增長4.9%，社會消費品零售總額同比增長1.9%。國家統計局新聞發言人付凌暉表示，總的來看，1至4月份中國經濟保持穩中有進發展態勢，高質量發展扎實推進。





《上海證券報》



總書記提出推動哲學社會科學高質量發展新要求

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近日，習近平總書記就推動哲學社會科學高質量發展作出重要指示，將這項事業置於中國式現代化建設的全局高度進行系統謀劃。



中證監：更大力度支持科技創新，推進北交所深化改革

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中證監副主席李超18日在2026北京上市公司高質量發展大會上表示，上市公司是資本市場的基石，高質量的上市公司群體是實現中國式現代化的重要力量。中證監將以更大力度支持科技創新、推進北交所深化改革、夯實上市公司高質量發展基礎，助力首都經濟高質量發展邁上新台階。



中金公司「三合一」吸併草案出爐，又一家萬億級券商初具雛形

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中金公司、東興證券、信達證券的「三合一」重組迎來新進展。中金公司18日發布《中國國際金融股份有限公司換股吸收合併東興證券股份有限公司、信達證券股份有限公司報告書（草案）》，對重組方案、重組方情況、交易估值情況等進行說明。





《證券時報》



李強強調大力推進人工智能全方位深層次賦能製造業

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國務院總理李強18日在北京調研。他強調，推動人工智能與先進製造業深度融合，堅持創新發展，突出應用導向，積極促進智能機器人迭代升級，大力推進人工智能全方位、深層次賦能製造業，加快培育塑造經濟發展新動能新優勢。



前4月經濟運行穩中有進，新動能亮點愈發凸顯

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國家統計局發布數據顯示，1-4月份國民經濟保持穩中有進發展態勢，高質量發展扎實推進。一系列結構性指標展現出經濟發展向新向優的特點。業內分析認為，盡管面對內外多重壓力，中國經濟「穩」的主基調沒有變，後續擴消費、穩投資空間廣闊。



中證監：支持上市公司通過併購重組再融資做優做強

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5月18日，中證監副主席李超在參加2026北京上市公司高質量發展大會時表示，中證監支持上市公司通過併購重組補鏈強鏈，通過再融資做優做強，引導市場資源加快向新質生產力領域集聚，更大力度推進北交所深化改革，推動北交所新三板一體化高質量發展。