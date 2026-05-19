《神州經脈》滬指止三連跌，普京今晚抵京，中美同意開展人工智能政府間對話

A股三大指數升跌不一，滬綜指今日收漲0.92%、止三連跌，報4169.54點，深成指也升0.26%，創業板指仍跌0.16%。滬深兩市全日成交額近2.89萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日減75億元或0.3%。從板塊來看，半導體芯片股再度強勢，電力股同樣衝高。下跌方面，鋰礦股全天走疲，板塊指數挫近2%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8039，較上個交易日4時30分收盤價跌60點子，全日在6.7938至6.8049之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8375，較上個交易日升60點子，止兩連跌，創2023年3月24日以來逾三年新高，較市場預測偏弱約470點。



*今日新聞精選*



1. 中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上表示，美國總統特朗普訪華期間，兩國元首就人工智能問題進行了建設性交流，同意開展人工智能政府間對話。郭嘉昆稱，作為兩個人工智能大國，中美雙方應該攜手促進人工智能發展和治理，推動人工智能更好服務人類文明進步和國際社會共同福祉。據《路透》報道，特朗普自2017年以來首次訪華於上周五(15日)結束，根據美國財富雜誌的專訪，特朗普稱「我們在與中國的AI競賽中獲勝很重要」。



2. 俄羅斯總統普京預計今晚抵京展開訪華行程。對此，外交部發言人郭嘉昆表示，中方歡迎普京總統對華進行國事訪問。中俄是新時代全面戰略協作夥伴，普京總統此訪期間，兩國元首將就雙邊關係各領域合作以及共同關心的國際地區問題交換意見。這是普京今年首次出訪，俄羅斯政府消息人士指，俄方希望伊朗戰事導致的能源市場動盪，能促使中國在「西伯利亞力量2號」天然氣管道項目價格合約談判中，展現出更大的靈活性。雙方預計將簽署近40項雙邊合作文件。



3. 據《路透》引述消息人士稱，中國多家大型銅冶煉企業代表今天在北京與政府官員舉行會談。與此同時，業內正為與全球礦商就自7月開始的新一年度加工費展開年中談判做準備。知情人士透露，此次會議有多家主要冶煉廠參加，與會者還包括中國有色金屬工業協會的官員。報道稱，冶煉廠正準備與智利銅礦商安托法加斯塔礦業(Antofagasta Minerals)展開新一輪合同談判。與安托法加斯塔達成的費用水平，是中國冶煉廠與其他礦商之間加工協議的重要基準。



4. 工信部部長李樂成今日主持召開就業促進工作領導小組2026年全體會議。會議強調，要凝聚就業促進工作合力，以更加有力舉措抓好各項工作。落實落細新一輪十大重點行業穩增長工作方案，深入實施製造業重點產業鏈高質量發展行動、「人工智能+製造」專項行動，穩定和擴大輕工、紡織服裝等傳統製造業就業規模，加力智能網聯新能源汽車、高端裝備、航空航天等新興產業領域挖潛擴容，鞏固就業基本盤、拓展就業新空間。



5. 國家能源局發布數據顯示，4月全社會用電量8205億千瓦時，同比增長6.0%。從分產業用電看，第一產業用電量112億千瓦時，同比增長2.0%。第二產業用電量5584億千瓦時，同比增長5.3%；其中，工業用電量5538億千瓦時，同比增長5.5%，高技術裝備製造業用電量1050億千瓦時，同比增長10.1%。第三產業用電量1517億千瓦時，同比增長8.9%；其中，充換電服務業、互聯網數據服務用電量分別為137億、82億千瓦時，增速分別達到61.9%、42.8%。城鄉居民生活用電量992億千瓦時，同比增長6.0%。



6. 國家稅務總局今日發布的最新發票數據顯示，今年前4個月，全國企業銷售收入實現穩步增長，工業銷售收入同比增長6.6%，其中製造業、採礦業銷售收入同比分別增長6.9%及6.4%；裝備製造業銷售收入同比增長7.6%。新動能行業發展壯大。前4個月，高技術產業銷售收入同比增長15.3%，其中高技術製造業銷售收入同比增長14.9%，佔全部製造業銷售收入18.1%，較去年同期提高1.3個百分點。數字經濟核心產業銷售收入同比增長9.4%，其中，數字產品製造業、數字技術應用業銷售收入同比分別增長12.9%和12.3%。



7. 據《科創板日報》報道，知情人士透露，專注於研發高自由度機械手的中國初創公司--靈心巧手正考慮在香港進行首次公開募股(IPO)。這家總部位於北京的公司已聘請招銀國際、中信證券和匯豐安排最早可能在今年進行的股票發售事宜。相關討論仍在進行中，尚未做出最終決定。部分知情人士表示，如果計劃得以推進，靈心巧手或通過上市籌資數億美元。



8. 快手今日在長沙召開2026快手磁力引擎內容消費商業大會。快手磁力引擎內容消費、流量與搜索業務負責人孔慧在會上透露：截至2026年4月，快手短劇內容日均曝光規模達1.29億，用戶日均觀看時長29分鐘；過去一年，快手短劇劇集供給量增長8倍、投流客戶數增長2.6倍，漫劇近半年廣告消耗增長近20倍。孔慧宣布，2026年快手計劃投入8億元資金用於探索多元分帳模式，另投入2億元現金孵化精品劇集，並給予10億元專屬流量激勵優質短劇內容。