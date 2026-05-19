《鍾之日記》百度績後漲，恒指迎反彈

5月19日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國押後攻擊伊朗計劃，消息令市場憧憬美伊談判有望取得突破，美股三大指數隔晚個別發展。恒指經歷三連陰後今日迎來反彈、開市靠穩，在金融股領漲下，全日恒指修復至25797，收升122點或0.48%，主板成交近2722億元。



*滬綜指止三連跌，芯片、電力股衝高*



A股三大指數升跌不一，滬綜指今日收漲0.92%、止三連跌，報4169.54點，深成指也升0.26%，創業板指仍跌0.16%。滬深兩市全日成交額近2.89萬億元人民幣，較上個交易日減0.3%。



從板塊來看，半導體芯片股再度強勢，指數漲3.4%，芯原股份(滬:688521)收升15.6%。板塊表現基於多重利好，國產存儲巨頭長鑫科技更新IPO招股書，業績呈現爆發式增長，一季度公司歸母淨利潤同比激增1688%。更關鍵的是，其2023-2025年產能利用率持續攀升，已接近滿產狀態。其次，中芯國際(滬:688981)對後市展望樂觀，上調第二季度業績指引；預計第二季度收入將環比增長14%至16%，毛利率指引也同步提升。中芯全日收升1.02%。



另外，電力股同樣衝高，上海電力(滬:600021)、涪陵電力(滬:600452)等多股漲停。中信證券看好電力板塊，指出AI算力爆發正在驅動全球電力供需格局發生顛覆性重構，數據中心電力系統迎來變革，看好相關電力設備投資機會。同時，在保障能源安全與推動能源轉型的背景下，電力板塊有望迎來基本面與估值的雙重修復機遇。



下跌方面，鋰礦股全天走疲，板块指数挫近2%。消息面上，澳洲礦產資源公司18日宣布，其持有的Bald Hill鋰礦將重啟運營。首批鋰輝石精礦預計在2027財年第一季度從埃斯佩蘭斯港發運，第二季度達到滿產。



*百度收升1.5%，AI收入佔比首次突破五成*



百度(09888)今日低開後震盪走高，收升1.5%，報136.7元。集團昨日公布首季業績，純利按年跌55.4%至34.45億元人民幣，經調整淨利潤跌33%至43.32億元人民幣，仍勝於預期；集團總收入320.75億元人民幣，按年跌1.2%，亦勝預期；經調整EBITDA為59.54億元人民幣，按年跌17.4%。



按業務劃分，百度一般性業務收入260億元人民幣，按年升2%；核心AI新業務收入136億元人民幣，按年升49%，按季升21%，佔一般性業務收入比例首次突破五成，達52%。其中，智能雲基礎設施收入88億元人民幣，同比增長79%，環比增長52%，按季急升52%；AI應用和AI原生營銷服務收入分別為25億元人民幣及23億元人民幣。



百度創始人李彥宏在業績報告中表示，AI已成為百度核心驅動力，預期未來數季將創造更多價值。智能雲事業群總裁沈抖亦指出，企業級AI基礎設施需求顯著增長，客戶已從模型訓練轉向AI業務落地，算力資源供應相對緊張，公司正積極擴展產能，AI雲可觸達市場仍在擴大。



對於自動駕駛出租車(Robotaxi)業務，百度CFO何海建指，其在武漢實現盈虧平衡以來，單位經濟模型持續改善。雖然目前該業務仍處於投資階段，但隨著規模的擴大，相信未來的盈利路徑正在變得愈來愈清晰。



大行方面，摩根士丹利在研報中指出，百度首季智能雲基礎設施收入優於預期，該項業務表現強勁，料市場盈利預測將溫和上調。高盛則指出，百度非通用會計準則每股盈利符合預期，主要受惠於嚴格控制營運開支，抵銷毛利率下跌至39.2%的影響，非通用會計準則營運利潤亦呈現強勁按季復甦。



*嗶哩嗶哩績前漲逾3%，花旗料首季收入升7% *



嗶哩嗶哩(09626)今日收升3.65%，報156.1元。該股將於今天收市後公布首季業績，之前連跌三天，累跌11%。



中銀國際發表報告指，嗶哩嗶哩日前股價下滑，主要源於市場擔憂騰訊潛在的減持風險，但認為公司將會依托其賦能於AI技術的內容及商業化生態上健康的用戶增長態勢，由增強的多種高質量變現能力從而產生穩定可持續的盈利增長。



里昂指出，該行預計總收入同比增長7%至75億元人民幣，經調整淨利潤5.43億元人民幣。里昂報告指，嗶哩嗶哩廣告收入應持續強勁增長，主要受遊戲廣告需求穩健以及AI應用推廣增加所帶動。該行同時認為，嗶哩嗶哩憑借年輕用戶群體，是捕捉AI廣告的重要平台之一。



花旗也看好公司強勁的廣告增長勢頭將推動未來利潤增長。預期嗶哩嗶哩今年第一季收入將同比增長7%至75億元人民幣，非公認會計準則經營利潤為5.53億元人民幣，均大致符合市場預期。當中，預計廣告收入同比增長26%，並有進一步上行潛力，受惠於廣告場景的持續開拓、AI推動的效率提升以及用戶消費力增長。



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