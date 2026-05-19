  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
中東戰火
etnet專輯
AH股新聞

19/05/2026 17:00

《鍾之日記》百度績後漲，恒指迎反彈

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 恒指5月19日反彈122點，成交2722億港元
▷ 百度首季AI業務收入佔比52%，純利34.45億元
▷ 嗶哩嗶哩股價升3.65%，市場預期首季收入增7%

　　5月19日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。

　　美國押後攻擊伊朗計劃，消息令市場憧憬美伊談判有望取得突破，美股三大指數隔晚個別發展。恒指經歷三連陰後今日迎來反彈、開市靠穩，在金融股領漲下，全日恒指修復至25797，收升122點或0.48%，主板成交近2722億元。

*滬綜指止三連跌，芯片、電力股衝高*

　　A股三大指數升跌不一，滬綜指今日收漲0.92%、止三連跌，報4169.54點，深成指也升0.26%，創業板指仍跌0.16%。滬深兩市全日成交額近2.89萬億元人民幣，較上個交易日減0.3%。

　　從板塊來看，半導體芯片股再度強勢，指數漲3.4%，芯原股份(滬:688521)收升15.6%。板塊表現基於多重利好，國產存儲巨頭長鑫科技更新IPO招股書，業績呈現爆發式增長，一季度公司歸母淨利潤同比激增1688%。更關鍵的是，其2023-2025年產能利用率持續攀升，已接近滿產狀態。其次，中芯國際(滬:688981)對後市展望樂觀，上調第二季度業績指引；預計第二季度收入將環比增長14%至16%，毛利率指引也同步提升。中芯全日收升1.02%。

　　另外，電力股同樣衝高，上海電力(滬:600021)、涪陵電力(滬:600452)等多股漲停。中信證券看好電力板塊，指出AI算力爆發正在驅動全球電力供需格局發生顛覆性重構，數據中心電力系統迎來變革，看好相關電力設備投資機會。同時，在保障能源安全與推動能源轉型的背景下，電力板塊有望迎來基本面與估值的雙重修復機遇。

　　下跌方面，鋰礦股全天走疲，板块指数挫近2%。消息面上，澳洲礦產資源公司18日宣布，其持有的Bald Hill鋰礦將重啟運營。首批鋰輝石精礦預計在2027財年第一季度從埃斯佩蘭斯港發運，第二季度達到滿產。

*百度收升1.5%，AI收入佔比首次突破五成*

　　百度(09888)今日低開後震盪走高，收升1.5%，報136.7元。集團昨日公布首季業績，純利按年跌55.4%至34.45億元人民幣，經調整淨利潤跌33%至43.32億元人民幣，仍勝於預期；集團總收入320.75億元人民幣，按年跌1.2%，亦勝預期；經調整EBITDA為59.54億元人民幣，按年跌17.4%。

　　按業務劃分，百度一般性業務收入260億元人民幣，按年升2%；核心AI新業務收入136億元人民幣，按年升49%，按季升21%，佔一般性業務收入比例首次突破五成，達52%。其中，智能雲基礎設施收入88億元人民幣，同比增長79%，環比增長52%，按季急升52%；AI應用和AI原生營銷服務收入分別為25億元人民幣及23億元人民幣。

　　百度創始人李彥宏在業績報告中表示，AI已成為百度核心驅動力，預期未來數季將創造更多價值。智能雲事業群總裁沈抖亦指出，企業級AI基礎設施需求顯著增長，客戶已從模型訓練轉向AI業務落地，算力資源供應相對緊張，公司正積極擴展產能，AI雲可觸達市場仍在擴大。

　　對於自動駕駛出租車(Robotaxi)業務，百度CFO何海建指，其在武漢實現盈虧平衡以來，單位經濟模型持續改善。雖然目前該業務仍處於投資階段，但隨著規模的擴大，相信未來的盈利路徑正在變得愈來愈清晰。

　　大行方面，摩根士丹利在研報中指出，百度首季智能雲基礎設施收入優於預期，該項業務表現強勁，料市場盈利預測將溫和上調。高盛則指出，百度非通用會計準則每股盈利符合預期，主要受惠於嚴格控制營運開支，抵銷毛利率下跌至39.2%的影響，非通用會計準則營運利潤亦呈現強勁按季復甦。

*嗶哩嗶哩績前漲逾3%，花旗料首季收入升7% *
　
　　嗶哩嗶哩(09626)今日收升3.65%，報156.1元。該股將於今天收市後公布首季業績，之前連跌三天，累跌11%。
　
　　中銀國際發表報告指，嗶哩嗶哩日前股價下滑，主要源於市場擔憂騰訊潛在的減持風險，但認為公司將會依托其賦能於AI技術的內容及商業化生態上健康的用戶增長態勢，由增強的多種高質量變現能力從而產生穩定可持續的盈利增長。
　
　　里昂指出，該行預計總收入同比增長7%至75億元人民幣，經調整淨利潤5.43億元人民幣。里昂報告指，嗶哩嗶哩廣告收入應持續強勁增長，主要受遊戲廣告需求穩健以及AI應用推廣增加所帶動。該行同時認為，嗶哩嗶哩憑借年輕用戶群體，是捕捉AI廣告的重要平台之一。
　
　　花旗也看好公司強勁的廣告增長勢頭將推動未來利潤增長。預期嗶哩嗶哩今年第一季收入將同比增長7%至75億元人民幣，非公認會計準則經營利潤為5.53億元人民幣，均大致符合市場預期。當中，預計廣告收入同比增長26%，並有進一步上行潛力，受惠於廣告場景的持續開拓、AI推動的效率提升以及用戶消費力增長。

*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰19/05/2026 17:05  《神州經脈》滬指止三連跌，普京今晚抵京，中美同意開展人工智能政府間對話

下一篇新聞︰19/05/2026 16:57  《神州能源》能源局：4月全社會用電量同比增6%，首4月增5.4%

其他
More

19/05/2026 17:12  【聚焦人幣】財政部下周在港發行人民幣綠色主權債券，規模不超60億

19/05/2026 16:46  《駐京專電》工信部：實施「AI+製造」專項行動，加力智能網聯新能源車等擴容

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

中東戰火 | 特朗普：伊朗須迅速行動，否則將失去所有

18/05/2026 09:15

中東戰火

定期存款 | 南商推新優惠3個月港元定存高達2.68厘，大新...

14/05/2026 15:40

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普下周起對歐盟汽車加徵25%關稅

02/05/2026 01:35

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區