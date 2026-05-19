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AH股新聞

19/05/2026 10:27

《Ａ股焦點》聯訊儀器挫8%，提示股價可能有快速回落風險

　　聯訊儀器(滬:688808)昨晚(18日)發布股票交易風險提示公告稱，公司股票自2026年4月24日至5月18日累計漲幅68.33%，漲幅較大，未來可能存在短期上漲過快而引發的快速回落風險。截至5月18日，公司滾動市盈率為505.39倍，顯著高於行業平均的56.38倍，存在估值較高風險。

　　聯訊儀器昨日收漲15%，股價超越貴州茅台(滬:600519)，成A股「新股王」。今日低開低走，現挫8.4%，報1232.17元人民幣。

　　聯訊儀器表示，公司未來經營業績受到行業周期、市場波動、下遊市場需求變化、公司新產品的研發和推廣不及預期、原材料成本上升、公司研發投入加大、已實施或新增股權激勵導致的大額股份支付費用等影響，如公司未能採取有效措施及時應對上述變化，公司將面臨經營業績波動的風險。

　　資料顯示，聯訊儀器是目前全球少數能量產供貨400G、800G、1.6T高速光模塊核心測試儀器的廠商，也是全球第二家推出1.6T光模塊全部核心測試儀器的企業。聯訊儀器在功率器件領域已覆蓋比亞迪半導體、芯聯集成、士蘭微、三安光電、芯聚能、長飛先進、株洲中車、瞻芯電子等國內外主流功率芯片廠商。
《經濟通通訊社19日專訊》

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