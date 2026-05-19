【ＡＩ】外骨骼企業極殼科技完成5000萬美元B+輪融資

5月18日，消費級外骨骼企業極殼科技(Hypershell)宣布完成5000萬美元B+輪融資，由螞蟻集團和美團龍珠領投，Sofina、Granite Asia跟投，高鵠資本擔任財務顧問。加上去年11月宣布的7000萬美元Pre-B及B輪融資，極殼科技已在約半年內完成合共1.2億美元的B輪系列融資。公司股東包括IDG資本、紅杉中國、五源資本、光合創投、綠洲資本、德迅投資等。



公開資料顯示，極殼科技2021年在上海成立，2023年在美國眾籌平台Kickstarter上發布全球首款消費級外骨骼，獲得超100萬美元眾籌。市場諮詢機構Fortune Business Insights最新研究顯示，2025年，極殼科技的消費級可穿戴機器人外骨骼產品，按銷售量計算位居全球市場份額第一。其在京東平台也為外骨骼品類銷量與市場份額雙第一。



近年來，外骨骼機器人從醫療、工業等領域走向消費市場。據數據服務商IT桔子統計，2025年，外骨骼機器人相關融資交易達到19起，融資額合計22.16億元人民幣，遠超2024年的8起和2.92億元人民幣。

《經濟通通訊社19日專訊》