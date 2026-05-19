【聚焦數據】國稅總局：首4月工業銷售收入增6.6%，高技術產業收入增15%

國家稅務總局19日發布的最新發票數據顯示，今年前4個月，全國企業銷售收入實現穩步增長，工業銷售收入同比增長6.6%，其中製造業、採礦業銷售收入同比分別增長6.9%及6.4%；裝備製造業銷售收入同比增長7.6%。



新動能行業發展壯大。前4個月，高技術產業銷售收入同比增長15.3%，其中高技術製造業銷售收入同比增長14.9%，佔全部製造業銷售收入18.1%，較去年同期提高1.3個百分點。數字經濟核心產業銷售收入同比增長9.4%，其中，數字產品製造業、數字技術應用業銷售收入同比分別增長12.9%和12.3%。



*電子專用材料製造銷售收入大增70%*



人工智能帶動作用顯現。前4個月，電子專用材料製造、集成電路製造銷售收入同比分別增長70%及54.4%；智能車載設備、機器人銷售收入同比分別增長50.7%、27.5%。



消費方面，受「消費品以舊換新」、有獎發票等政策帶動，前4個月，通信設備零售銷售收入同比增長17.4%。服務消費市場持續升溫，休閒觀光活動、旅行社及相關服務業、文體娛樂業銷售收入同比分別增長32%、14.6%和14%；餐飲配送服務、民宿服務銷售收入同比分別增長7.7%和14.1%。

《經濟通通訊社19日專訊》