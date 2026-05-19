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19/05/2026 16:57

《神州能源》能源局：4月全社會用電量同比增6%，首4月增5.4%

　　國家能源局公布，4月份，全社會用電量8205億千瓦時，同比增長6%。

　　分產業看，第一產業用電量112億千瓦時，同比增長2%。第二產業用電量5584億千瓦時，同比增長5.3%；其中，工業用電量5538億千瓦時，同比增長5.5%，高技術裝備製造業用電量1050億千瓦時，同比增長10.1%。

　　第三產業用電量1517億千瓦時，同比增長8.9%；其中，充換電服務業、互聯網數據服務用電量分別為137億和82億千瓦時，增速分別達到61.9%及42.8%。城鄉居民生活用電量992億千瓦時，同比增長6%。

*高技術及裝備製造業用電量同比增9%*

　　1-4月，全社會用電量累計33345億千瓦時，同比增長5.4%。

　　分產業看，第一產業用電量449億千瓦時，同比增長5.8%。第二產業用電量21569億千瓦時，同比增長4.9%；其中，工業用電量21372億千瓦時，同比增長5.1%，高技術及裝備製造業用電量3796億千瓦時，同比增長9%。

　　第三產業用電量6351億千瓦時，同比增長8.3%；其中，充換電服務業、互聯網數據服務用電量分別為513億、312億千瓦時，增速分別達到55.9%、44.4%。城鄉居民生活用電量4976億千瓦時，同比增長3.9%。
《經濟通通訊社19日專訊》

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