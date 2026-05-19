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AH股新聞

19/05/2026 15:43

《中國要聞》銅冶煉企業代表據報與政府官員會談，業內將展開加工費談判

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中國銅冶煉企業代表與政府官員19日在北京會談
▷ 業界準備與全球礦商展開新一年度加工費談判
▷ 中國進口銅精礦現貨加工費連續16個月為負值

　　據《路透》引述消息人士稱，中國多家大型銅冶煉企業代表今天在北京與政府官員舉行會談。與此同時，業內正為與全球礦商就自7月開始的新一年度加工費展開年中談判做準備。

　　知情人士透露，此次會議有多家主要冶煉廠參加，與會者還包括中國有色金屬工業協會的官員。

*加工費已跌至歷史最低水平*

　　據了解，加工費（也稱為選礦和精煉費）是由礦商支付給冶煉廠的費用，用於將精礦轉化為精煉金屬。隨著全球精礦短缺日益加劇，加工費已跌至歷史最低水平。

　　報道稱，冶煉廠正準備與智利銅礦商安托法加斯塔礦業(Antofagasta Minerals)展開新一輪合同談判。與安托法加斯塔達成的費用水平，是中國冶煉廠與其他礦商之間加工協議的重要基準。

　　中國有色金屬工業協會去年呼籲行業抵制負加工費。不久後，安托法加斯塔便與中國銅冶煉廠達成協議，將2026日曆年的加工費定為創紀錄的零水平，與2025年年中費率持平。然而，據數據提供商Argus Media，中國進口銅精礦的現貨加工費已連續16個月為負值，5月15日為每噸負102.60美元，而前一周為每噸負96美元。

*一季度精煉銅產量仍增長9.3%*

　　中國主要銅冶煉廠去年11月達成協議，今年將精礦供應量削減逾10%，以應對行業產能過剩及加工費低迷的問題。但第一季度精煉銅產量仍增長了9.3%，且部分龍頭冶煉廠的指導方針顯示出幾乎沒有減產的跡象。發改委3月曾表示將對銅冶煉和氧化鋁產能進行調控，但未透露具體細節。

　　知情人士透露，今日的會議討論了第一季度的產量情況以及第二季度的計劃。
《經濟通通訊社19日專訊》

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