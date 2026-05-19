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19/05/2026 09:49

《中國監管》工信部出台鋼鐵行業產能置換新規，要求提高置換比例

　　工業和信息化部日前印發修訂後的《鋼鐵行業產能置換實施辦法》，進一步加嚴產能置換要求，更加突出差異化政策引導，強化監督管理要求。

*全國鍊鐵、鍊鋼產能置換比例不低於1.5:1*

　　修訂的主要內容包括：提高置換比例，全國煉鐵、煉鋼產能置換比例均不低於1.5:1，兼併重組置換比例提高至不低於1.25:1。逐步取消不同企業間產能置換，對不同企業間實施產能置換設置2年過渡期；過渡期後，僅可通過實質性兼併重組實現產能轉移。明確產能置換方案有效期為24個月。

　　此外，還包括規範不銹鋼企業設備建設，不銹鋼企業建設熔化合金感應爐設備數量和容積，須與其電爐或轉爐工藝的需求相匹配。支持高端化、綠色化發展，建設氫冶金等低碳冶煉設備、電爐以及特鋼企業建設限制類及以下電爐可實施差異化置換比例。增加產能置換方案閉環管理，省級工業和信息化主管部門負責組織核實產能置換方案落實情況，按年度開展實施情況自查，並報送自查報告等。

　　據悉，為保持鋼鐵產能置換政策的連續性、穩定性，辦法對新老政策銜接過程中可能出現的情況提出了處理原則。辦法自印發之日起施行，並將結合產業發展情況適時修訂。
《經濟通通訊社19日專訊》

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