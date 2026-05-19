《中國要聞》福建：到2030年全省光電產業集群營收規模超3000億元

近日，《福建省「十五五」光電產業集群高質量發展行動方案(徵求意見稿)》公開徵求意見。其中提到，到2030年，全省光電產業集群營收規模超3000億元人民幣，初步建成鏈條完整、生態完善、具有國際影響力的光電產業集群。



光通信領域方面，面向AI算力中心互聯、數據中心高速互聯等場景需求，重點發展高性能相干光系統(OCS)、線性驅動可插拔光模塊(LPO)、光電近封裝(NPO)、光電共封裝(CPO)、Micro LED+CPO多通道低功耗光通信及硅光技術；加快推動≥200G EML、≥800mW大功率激光器及≥800G高速光模塊等關鍵產品技術研發及產業化水平。支持優勢企業拓展海洋光纜、高性能光纜等特色細分領域，持續完善提升光電產業鏈條。



光芯片領域方面，支持光電優勢企業加快突破高速分布反饋式激光器(DFB)、電吸收調製激光器(EML)、垂直腔面發射激光器(VCSEL)、集成可調諧激光器(iTLA)、高性能探測器及傳感器等自主光芯片技術；電芯片領域方面，持續做強高速驅動器(Driver)、跨阻放大器(TIA)及數字信號處理器(DSP)等電芯片技術和顯示驅動芯片封測工藝水平，構建光芯片與電芯片協同發展的完整生態。

《經濟通通訊社19日專訊》