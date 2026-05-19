【聚焦人幣】財政部下周在港發行人民幣綠色主權債券，規模不超60億

財政部宣布，將於5月25日當周在香港發行人民幣綠色主權債券，規模不超過60億元人民幣。具體發行安排將於發行前另行公布。
去年4月，財政部曾在英國倫敦簿記發行了60億元人民幣綠色主權債券，三年和五年期各半，發行利率分別為1.88%和1.93%，均低於香港二級市場同期限國債利率水平。
《經濟通通訊社19日專訊》
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19/05/2026 17:12
財政部宣布，將於5月25日當周在香港發行人民幣綠色主權債券，規模不超過60億元人民幣。具體發行安排將於發行前另行公布。
去年4月，財政部曾在英國倫敦簿記發行了60億元人民幣綠色主權債券，三年和五年期各半，發行利率分別為1.88%和1.93%，均低於香港二級市場同期限國債利率水平。
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