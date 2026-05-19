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AH股新聞

19/05/2026 11:35

《Ａ股行情》滬綜指半日微升0.02%，電力、外骨骼機器人概念領漲

　　A股三大指數早盤漲跌不一，滬指盤中翻紅，上午收升0.02%報4132.46點，深成指則跌0.78%，創業板指挫1.21%。滬深兩市半日成交18126億元（人民幣．下同），較上個交易日減1157億元或6%。

　　盤面上，電力股領漲行業板塊，半日漲2.6%，上海電力(滬:600021)、建投能源(深:000600)、京能電力(滬:600578)紛紛漲停。算力租賃概念再度走強，弘信電子(深:300657)二連升停。

　　此外，外骨骼機器人概念表現活躍，創新醫療(深:002173)升停封板。消費級外骨骼企業極殼科技(Hypershell)18日宣布完成5000萬美元B+輪融資，加上去年11月宣布的7000萬美元Pre-B及B輪融資，極殼科技已在約半年內完成合共1.2億美元的B輪系列融資。政策方面，國務院總理李強在北京調研北京人形機器人創新中心有限公司等，他強調要推動人工智能與先進製造業深度融合，積極促進智能機器人迭代升級，支持智能機器人在確保安全前提下加快規模應用。

　　下跌方面，鋰礦產業鏈集體走軟，永杉鋰業(滬:603399)跌6.2%，盛新鋰能(深:002240)跌5.7%。上海鋼聯發布數據顯示，今日MMLC電池級碳酸鋰(早盤)中間價報187600元/噸，較上日跌3200元/噸。
《經濟通通訊社19日專訊》

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