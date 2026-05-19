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19/05/2026 13:31

《Ａ股行情》滬綜指午後升0.12%，電力股升勢擴大

　　A股市場午後升跌不一，滬綜指升0.12%，報4136.57點，滬深300指數跌0.34%，深成指跌0.43%，創業板指軟0.81%。上海B股升0.75%，深圳B股亦揚0.23%。電力股升勢擴大，半導體漲幅居前，有色金屬及航空航天概念走跌。
《經濟通通訊社19日專訊》

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